Arme seitlich weggestreckt, einmal tief eingeatmet, leicht in die Knie gegangen - und dann weggesprungen. Zwei Salti und eine Schraube später verschwindet der Jugendliche Ferse voraus in die Mur. Staunend beobachten Passanten und Besucher beim Stadtstrand, wie sich immer wieder junge Leute vom Puchsteg waghalsig in die Mur stürzen, als wäre es ein Sprungturm im Freibad.