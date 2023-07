Wo Graz im Sommer am schönsten ist: Sechs persönliche Tipps

Der Park beim Campus Neue Technik: Stundenlang in der Wiese liegen

Grüne Oase bei der TU Graz © Kloiber

Kleine Parks gibt es viele, oft trübt aber der Straßenlärm die Ruhe. Nicht so im Innenhof der Neuen Technik (Zugang Stremayrgasse, Steyrergasse oder Mandellstraße) – eine grüne Oase im Großstadtdschungel, die vor allem am Wochenende Stille bietet. Wer Liegedecke, Jause und Buch einpackt, kann stundenlang in der Wiese liegen. Zwischendurch sagt vielleicht eine neugierige Schnauze „Hallo“: Der Park ist bei Hundebesitzern sehr beliebt. (Michael Kloiber)