Nicht einmal zwei Wochen dauert es noch, dann starten die steirischen Schüler in die Sommerferien. Neun Wochen unterrichtsfreie Zeit liegen dann vor ihnen. Was den Nachwuchs freut, sorgt nicht selten für die eine oder andere Sorgenfalte bei berufstätigen Eltern. Wie die Kinderbetreuung in den langen Ferien sicherstellen? Die gute Nachricht, für alle, die den Sommer bis jetzt noch nicht durchgeplant haben: Bei vielen Ferienkursen für Kinder und Jugendliche gibt es in Graz jedoch noch freie Plätze. Ob Tüftler, Nachwuchssportler oder Musikfreund, Ferienspaß wird für alle Interessen geboten. Eine Auswahl: