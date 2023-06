Mariazellerweg 06: Der Klassiker

Ob man sich dafür bedanken will, dass man die Mathe-Schularbeit geschafft hat oder einfach einmal Pilgern ganz in der Nähe ausprobieren will: Der Pilgerweg nach Mariazell ist der Klassiker schlechthin - und hat im Zuge des Pilger-Booms am Jakobsweg auch kräftig Zulauf erhalten. Der steirische Mariazellerweg führt mitten durch Graz - der Wallfahrtsort ist in vier bis fünf Tagen zu Fuß erreichbar. Los geht es beim Hilmteich (oder mit der Straßenbahn nach Mariatrost, um gleich zu Beginn ein Stück des Weges abzukürzen). Dann wandert man über den Schöckl nach Passail, von dort über die Sommeralm auf die Schanz, über das Mürztal und Veitsch nach Mariazell. 127,50 Kilometer sind hier zu gehen.