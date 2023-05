Auch viele Jahrzehnte später werden noch Erinnerungen ausgetauscht: jeden ersten Dienstag im Monat beim Alumni-Stammtisch in Teheran oder in der WhatsApp-Gruppe „Die Jugendlichen von Graz“. Erinnerungen an eine schöne, aber auch turbulente Studienzeit in Graz in den 1950er- bis 70er-Jahren, als insbesondere die Technische Hochschule (TH; heute TU) von ausländischen Studierenden gestürmt wurde. Hier kam Ende der Fünfziger sogar nur ein Drittel aus Österreich, der größte Anteil der Auslandsstudenten waren Iraner – ihre bislang unbekannte Geschichte haben Maryam Mohammadi und Joachim Hainzl vom Verein Xenos aufgearbeitet, zu sehen derzeit in einer Ausstellung im GrazMuseum.