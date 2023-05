1974 und 1985 war Tina Turner schon in Graz auf der Bühne gestanden. Am 24. Juni 1987 setzte der am Mittwoch verstorbene Superstar jedoch neue Maßstäbe in der Landeshauptstadt. "Die 60 Meter lange, 35 Meter breite und 13 Meter hohe Bühne ließ den Aufwand erahnen, mit dem dieses Konzert verbunden war", berichtete die Kleine Zeitung am Tag nach dem Konzert. 85 Techniker aus England begleiteten die Künstlerin, dazu kamen noch einmal 255 Helfer, die vor Ort in Graz engagiert wurden und für einen reibungslosen Ablauf des Abends sorgten.

Graz feierte Tina Turner im Regen

Wer im Liebenauer Stadion dabei war, kann sich noch heute an die energiegeladene Show erinnern, die Tina Turner damals ablieferte – wie bei allen 274 Konzerten ihrer Tour, die sie rund um den Globus führte. 20.000 Fans jubelten ihr in Graz zu – und das, obwohl das Wetter alles andere als freundlich war. "I can't stand the rain" sang die Rockgröße auf der Bühne, die durchnässten Konzertbesucher konnten ihr da nur zustimmen. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Während die Show in Graz neue Maßstäbe setzte, war es für die Künstlerin ein Auftritt in einem vergleichsweise intimen Rahmen. Im Londoner Wembley-Stadion sangen in der Woche davor 90.000 Menschen die Hits der Rockröhre mit – und das bei insgesamt acht Konzerten in Serie, wie man damals in der Kleinen Zeitung lesen konnte.

Begeisterte Fans beim Tina Turner Konzert 1987 im Stadion © Helmut Utri

Wieder jubelten die Fans im Liebenauer Stadion

Auch im Rahmen ihrer "Foreign Affair"-Tournee hatte Tina Turner 1990 Graz auf ihrem Tourkalender. "Die Rocklady nahm Abschied", titelte die Kleine Zeitung damals. Es sollte nicht die letzte Abschiedstournee sein, auf der der Star die Bühne rockte. Erst 2009 zog sich die Künstlerin schließlich endgültig zurück und trat nicht mehr auf. Auch 1990 blieben die Turner-Fans in Graz nicht trocken. Das Ausharren im Regen zahlte sich jedoch wieder aus. Angela Schick in der Kleinen Zeitung: "Rund zwei Stunden tobte Tina Turner ohne Verschnaufpause über die Bühne ... und rockte, dass die Stadionwände im selben Takt wie ihre Hüften wackelten."

Wir haben Leserinnen und Leser aufgerufen, uns Erinnerungen zu schicken - eine Auswahl finden Sie hier.