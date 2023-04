800 Sängerinnen und Sänger werden Graz bei der "Langen Nacht der Chöre", mit der das Chorfestival "Voices of Spirit" eröffnet wird, am 17. Mai zum Klingen bringen. 2021 musste man sich mit Livestreamings behelfen, 2022 brachte man ein etwas abgespecktes Programm an den Start. Jetzt also wieder Fortissimo!