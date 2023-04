Kurz vor 22 Uhr stehen am Samstag bereits die ersten Partygäste vorm "ppc" in Graz. Trotz der wieder etwas niedrigeren Temperaturen ist die Partylaune nicht getrübt. Seit 19.11.2019 findet dort einmal im Monat die "KAYKO" statt - eine K-Pop-Party in Graz.

Fotos der K-Pop-Party am 1. April in Graz:

K-Pop, also koreanische Popmusik, erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Touren der Boy- und Girlgroups sind binnen weniger Stunden ausverkauft. Konzerte in Österreich bleiben bisher jedoch großteils aus. An Mangel an Fans beziehungsweise "Stans", wie sich die K-Pop-Fans nennen, liegt es nicht, wie man am Samstagabend beim "ppc" sehen konnte. "KAYKO" steht für K-Pop, Anime und Cosplay. Neben bekannten Liedern aus der koranischen Popmusik, wie "Back Door" von "Stray Kids" und "Hala Hala" von "Ateez", werden auch "Openings" von Animes, wie "Attack on Titan" und "Pokemon" gespielt.

Obwohl niemand selbst im Cosplay, also als ein fiktiver Charakter verkleidet, gekommen ist, waren einige Cosplayerinnen und Cosplayer aus Graz ebenfalls bei der Party anwesend. Grundsätzlich ist es aber auch möglich im Kostüm zu erscheinen.

Der Grazer Cosplayer Daniel Felber war auch dabei © (c) Verena Pöschl

Welcomeshot, Showeinlage und Twitch

Beim Eingang werden Ausweis und Eintrittsband aufs Genauste kontrolliert. Hat man es nach drinnen geschafft, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Welcomeshot. Die "KAYKO" findet im oberen Stock des Clubs statt. Unten läuft parallel eine andere Party für Nicht-K-Pop-Fans. Oben legt bereits DJ Shen auf. Der gebürtige Indonesier hat bereits in Japan, Thailand, Deutschland, Schweiz und Niederlande aufgelegt. Aktuell lebt der Musikproduzent und DJ in Österreich und ist neben der "KAYKO" auch regelmäßig auf Anime Conventions, wie der "Harucon" in Klagenfurt, "Hanamicon" in Graz oder der "Yunicon" in Wien.

DJ Shen produziert auch seine eigenen Songs © (c) Verena Pöschl

Auf der Bühne neben dem DJ-Pult werden teilweise auch zu bestimmten Liedern die dazugehörigen Choreos getanzt. Als Highlight war die relativ neue fünfköpfige K-Pop-Covertanzgruppe "Eternity" eingeladen, die mit einer kleinen Showeinlage die Besucherinnen und Besucher angeheizt haben - darunter die Twitch-Streamerin "collieesi", die ihren Besuch bei der "KAYKO" mit ihren rund 46.800 Followerinnen und Follower auf Twitch live gestreamt hat.

Streamerin "Collieesi" (ganz links) war live auf Twitch © (c) Verena Pöschl

"Kommt gut Heim"

Bis 4 Uhr in der Früh wurde zu K-Pop getanzt und gefeiert. Bis zum Schluss sind es noch um die zwanzig Besucherinnen und Besucher, die sich nacheinander vom DJ verabschieden. "Kommt gut heim", ruft Shen ihnen hinterher. "Bis zum nächsten Mal!" Die nächste "KAYKO" wird im Mai wieder im "ppc" stattfinden.