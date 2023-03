Grazer Filmcrew bringt eine Corona-Liebesgeschichte in die Kinos

„Das neue Normal“ heißt die neue Komödie der Grazer Filmgruppe Loom, die eine Liebesgeschichte in der Ausnahmezeit des Lockdowns erzählt. Nach der heutigen Kinopremiere startet sie ab Freitag und läuft in 37 Kinos in ganz Österreich.