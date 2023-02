Viel, viel Arbeit in Sicht – und noch immer keine zündende Idee, welche Tiere es überhaupt sein sollten: Vor zehn Jahren hätten Barbara und Bernhard Windisch den Plan schon fast aufgegeben, den Hof seiner Großeltern in Kainbach bei Graz neu zu beleben. Dann kam ein langer Urlaub als Nachdenkpause in Südamerika. Und damit die Alpakas.

Windisch, die die Tiere zunächst einmal für "Baby-Lamas" gehalten hatte, nennt es immer noch Liebe auf den ersten Blick – am liebsten hätte sie gleich ein paar der Tiere im Flugzeug mitgenommen. Gestartet hat man 2013 dann mit drei Alpakas und jeder Menge harter Arbeit mit der Renovierung des alten Hofs, der zuvor als bunt gemischte Nutztierlandwirtschaft geführt worden war.