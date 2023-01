Das Pub ist voll, alle Gäste stehen eng aneinander an der Wand und entlang der Bar. Zwischen den Gästen, Tischen und mitten durch die Küche düsen auf engstem Raum Radfahrer um die Wette: Im Pub "O’Carolans" in der Badgasse (neben Kastner & Öhler) findet das wohl legendärste Radrennen von Graz statt: Das Altbaukriterium. In Anlehnung an das Altstadtkriterium, in dem die Radprofis durch die Gassen der Innenstadt radeln, erfand Bernhard Kober vor Jahrzehnten das Altbaukriterium, bei dem Wohnungen und Pubs zur Rennstrecke werden.