Im Jahr 1853 standen in Graz vier Pferde und zwei Knechte Tag- und Nacht bereit, um 24 tapfere Pompiers so schnell wie möglich an den Ort eines Brands zu bringen. Es war der Beginn der Grazer Berufsfeuerwehr.

Vier Jahre zuvor unternahm Turnmeister August Augustin bereits erste Fahrten in deutsche und italienische Städte, um Löschkorps zu inspizieren. Zu diesem Zeitpunkt war Wien bereits seit 1686 mit einer Berufsfeuerwehr ausgerüstet. Auch in Paris hatten sich professionelle Pompiere längst etabliert. Am 18. Jänner 1853 war es auch in Graz so weit: In einer Sitzung des Gemeinderates wurde der Beschluss gefasst, eine Feuerwehr, die „Pompiers“, zu gründen.