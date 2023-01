Internationale Megastars wie Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers oder Harry Styles sind im Anflug, neue Festivals wie „Not Afraid“ werden aus dem Boden gestampft: Das Konzertjahr 2023 hat es sich in sich, zumindest österreichweit. Während neben den großen Wiener Stadienshows auch die Bundesländer einige Mega-Events zu bieten haben – in Wiener Neustadt spielen Muse, Linz und Eisenstadt starten mit „Lido Sounds“ und „Butterfly Dance“ zwei neue Musikfestivals, und Kärnten fiebert überhaupt einem großen Konzertsommer mit Depeche Mode und Sting in Klagenfurt, OneRepublic in Moosburg und Robbie Williams bei der Burg Hochosterwitz entgegen – sieht es in der Steiermark ziemlich mau aus, was die Oberliga angeht.