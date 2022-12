Aus dem markigen Titel "The Rock" der ursprünglichen Planer haben die neuen Eigentümer ein Lokalität ausstrahlendes "Das Liebenau" gemacht. Doch nicht nur der Name des Bauprojektes beim Autobahnzubringer an der Liebenauer Tangente hat sich geändert – es gibt auch erstmals einen konkreten Zeitplan: Ab dem Frühjahr 2023 will man jenen Turm bauen, der sich mit 75 Metern ex aequo den ersten Platz der höchsten (Wohn-)Häuser von Graz sichern wird. Nur die Herz-Jesu-Kirche bleibt unerreicht.