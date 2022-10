Kotzbeck-Loh, Wölfl, Strohmayer – die Liste traditionsreicher Grazer Bäckerfamilien, die vom Markt verschwunden sind, ist lang. Seit Jahren beklagt man im Land das „Bäckersterben“. Doch zwei der großen Namen dieser Stadt stemmen sich gegen die Krise, ja begegnen ihr sogar mit einem Expansionskurs, sperren Filiale um Filiale auf. Im Wettlauf um die besten Standorte platzieren Sorger und Martin Auer ihre Läden oft fast Schulter an Schulter oder vis-à-vis. Etwa in der Waltendorfer Hauptstraße, bei den Standln auf dem Jakominiplatz, bald rund ums ORF-Zentrum oder in Reininghaus. Man scheint einander genau im Blick zu haben.