Also, so viel kann man sagen: Ist man nicht gerade Arzt, oder sonst wie Teil des Personals am Klinikum, der MedUni oder ebendort unter den Studierenden, dann wird der neue Campus an der Medizinischen Universität an der Adresse Stiftingtal 6 wohl noch lange ein Geheimtipp bleiben. Denn man muss schon wissen, dass man sich durch die Besucher-Garage bis in den zweiten Stock vorarbeiten muss, um ihn zu finden. Oder eben vom LKH auf dem Hügel über die Rampe in Richtung Besucher-Garage.

Denn während die grau schattierten MedUni- und Forscher-Türme von Riegler-Riewe das Stiftingtal zu ebener Erd noch finsterer machen, haben die Architekten den Studierenden in den oberen Etagen viele Sonnendecks zwischen die Institutsgebäude betoniert. Hier gibt es autofreien, ruhigen Freiraum, der mit Rädern erreichbar ist, Sitzbänke, ein paar Bäumchen in Trögen und auch die Mensa und das Mensa-Café.

Wir haben uns auf Fotosafari begeben, um das Geheimnis des Campus zu lüften. Soviel sei – als Fazit des Spaziergängers – gesagt: Anders als etwa der Campus bei der Karl-Franzens-Universität wird dieses akademische Areal wohl auch den Studierenden und dem Uni-Personal vorbehalten bleiben. Für alle anderen bietet sich der Campus eher nicht als urbane Zone zum Abhängen an.