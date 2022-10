Also, so viel kann man sagen: Ist man nicht gerade Arzt, oder sonst wie Teil des Personals am Klinikum, der MedUni oder ebendort unter den Studierenden, dann wird der neue Campus an der Medizinischen Universität an der Adresse Stiftingtal 6 wohl noch lange ein Geheimtipp bleiben. Denn man muss schon wissen, dass man sich durch die Besucher-Garage bis in den zweiten Stock vorarbeiten muss, um ihn zu finden. Oder eben vom LKH auf dem Hügel über die Rampe in Richtung Besucher-Garage.