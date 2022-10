Ein Ass zu Beginn: Ab Dienstag kann man in Lieboch Pickleball (ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton) spielen. Ab Mitte Oktober ist dies auch im Racket Sport Center in der Ragnitz möglich. Und zudem wird in der dortige Hallen dann auch „Padel“ (eine Mischung aus Squash und Tennis) angeboten. Letzten Freitag wurde der Hallenboden eingelassen. Fünf Plätze stehen künftig zur Verfügung, Besitzer Wolfgang Denk freut sich über die erste derartige Anlage in Österreich. Zwei Tennisplätze mussten weichen, 250.000 Euro wurden investiert. „Es gibt eine große Nachfrage“, erklärt Denk, dessen Firma in der Errichtung von Sportanlagen international tätig ist.