Und das Dach hält doch“, lacht Klaus Kada, Architekt eines Erfolgsprojekts in Graz-Jakomini. Und obwohl heutzutage über ein Bauwerk positiv zu sprechen, gar nicht so sehr in Mode ist, ist der Grazer auch ein bisschen stolz. „Es hat eine Kraftanstrengung gebraucht, die Stadthalle so hinzustellen, wie sie heute aussieht. Natürlich hat sie nicht allen gefallen, die Autofahrer hatten Angst, dass das Dach kippt, dazu der Glasturm, der große Vorplatz...“ Es sei einer ganzen Menge von Leuten zu verdanken, „allen voran dem damaligen Bürgermeister Alfred Stingl aber auch Journalisten und Kollegen, dass die Halle tatsächlich umgesetzt wurde“.