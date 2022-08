Eigentlich hätte es ja für den Kiosk an der Tram-Haltestelle beim Park schon einen Betreiber gegeben, doch hat der wegen Personalengpässen das Handtuch geworfen, bevor er überhaupt aufgesperrt hat. Und damit bleibt es beim Grazer Paradoxon: Just im Bierquartier zu Reininghaus, wo einst eine stolze Familienbrauerei ihre Heimstätte gehabt hat, ist derzeit zumindest noch Hopfen und Malz verloren: Denn es ist im ganzen Neubauviertel kein Bier zu bekommen: Es gibt nämlich in Reininghaus weder einen Kiosk noch ein Lebensmittelgeschäft und schon gar kein Lokal.