Frozen Yoghurt mit Unmengen an Toppings, Ice Cream Rolls, Stickstoffeis aus dem Chemiebaukasten, Eis in der Bubble Waffel – immer ausgefallenere Sorten wie Süßkartoffel-Paprika und natürlich vegan, vegan, vegan: Bei internationalen Eistrends geht es Schlag auf Schlag(obers). Wohin sind die Zeiten, als man als Kind selig Eisbecher löffelte, die fast größer waren als man selbst – beim Schleckermäulchen am heutigen Frankowitsch-Eck, gar mit einem kleinem Gimmick?