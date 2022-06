Neuauflage für die "Mon à Mur-Tour" in Graz: Das nachhaltige Food & Rad-Festival "Gusto Guerilla" macht am 2. Juli wieder Station in Graz.

Zwölf Kilometer, zwölf kulinarische Stationen – das sind die Eckpunkte des Events. Mit einem Ticket (um 39 Euro) sichert man sich zwölfmal kleine Gaumenfreuden. Mit dabei ist ein Mix an Geheimtipps, Newcomern und bekannten Gastro-Institutionen. Sechs neue Lokale sind diesmal dabei. Die Route, die man am besten per Rad absolviert, führt vom Lendplatz über die Innere Stadt und Geidorf bis nach St. Leonhard und retour. Der kulinarische Bogen spannt sich dabei über Kärnten, die Adria, Italien, Spanien, Afrika und Indien.

"Gut für den Gaumen und den Planeten"

"Die Idee dahinter war es ursprünglich, etwas auf die Beine zu stellen, was die Gastronomen im Lockdown stärkt", erzählt Wolfgang Bergthaler. Er hat die Veranstaltung im Vorjahr nach Graz geholt, die in Wien bereits wiederholt über die Bühne ging. "Wir richten einen Scheinwerfer auf ausgewählte Lokale und regionale Produzenten und Produzentinnen mit dem richtig guten Zeug – gut für den Gaumen und den Planeten", so der Wiener Gusto-Guerilla-Gründer Stefan Knoll.

Wer den kürzesten und besten Weg auf zwei Rädern zwischen den Lokalen sucht, kann sich bei der Grazer Ausgabe des Festivals auf Know-how aus der Landeshauptstadt verlassen. Bike Citizens liefert per Rad-Navi-App die entsprechende Route, die sich natürlich auch zu Fuß oder per Öffis machen lässt. Karten für die "Graz Mon à Mur-Tour" gibt es (noch) unter www.gustoguerilla.at im Online-Shop.