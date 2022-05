„Der Club ist gekommen, um zu bleiben“, haben Heidi Pretterhofer und Michael Rieper schon zum Auftakt des Club Hybrid in der Grazer Herrgottwiesgasse gesagt: Der „Demonstrativbau“ in einer spannenden Zone zwischen Moschee, Heizkraftwerken, Schlachthof, Zentralfriedhof und Wohnhäusern wird nach dem Ende des verlängerten Kulturjahrs weiter bespielt. Und zwar heute mit einem "kleinen Bezirksfest", liegt man doch an der Grenze zwischen Gries und Puntigam. Geboten wird ab 14 Uhr ein Flohmarkt, ein Nachbarschaftsspaziergang zum Puchmuseum und in die Moschee, die Buchpräsentation zur Triestersiedlung mit Martin Behr und Martin Osterider sowie Konzerte mit Rosenbrot und (nur bei Schönwetter!) Inganzo.

Im Sommer wird auch das Café wieder öffnen, Programmreihen wie „Talking Heads“ zu „Ahnung und Planung“ wurden bereits wieder aufgenommen, es gibt Residencies, kleine Gartenkonzerte und auch die Universitäten nutzen den Ort für Vorlesungen und Workshops. Es bleibt jedenfalls: „Ein Ort des Experimentierens“. Programmdetails sind ab Mitte nächster Woche auf www.clubhybrid.at verfügbar.