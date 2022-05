Schon bislang hat die Stadt Graz versucht, ihren Teil zum schönsten Tag im Leben eines Paares beizutragen. So kann man nicht nur in den Standesämtern im Rathaus und im Amtshaus in der Schmiedgasse Ja sagen, sondern auch an sieben „exklusiven Orten“ – von der Skybar am Schloßberg bis zur Orangerie.