Nein, man kann heuer nicht gratis planschen gehen. Auch im allerersten Badesommer unter einer Grazer KPÖ-Bürgermeisterin nicht. Genau dies aber hatten wenige Optimisten und mehrere Berufsspötter für möglich gehalten – immerhin kritisierten die Kommunisten fast alljährlich die Eintrittspreise in den Freibädern, damals noch in der Opposition. An der Spitze der Stadtregierung hat man nun in Absprache mit der zuständigen Holding Graz die neuen Spielregeln festgelegt – also tauchen heuer folgende Eckpunkte für die Saison 2022 auf: