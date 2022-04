47 Touren in zehn Jahren, 21.070 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gemeinsam auf dem Rad auf unterschiedlichsten Routen durch Graz rollten: Das ist die Erfolgsbilanz des beliebten CityRadelns. In den vergangenen beiden Jahren mussten die Touren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun startet die Abteilung für Verkehrsplanung wieder durch und lädt zur ersten Ausfahrt in dieser Saison.

Ziel Reininghaus

Ein paar Tage sind noch Zeit, um das Rad frühlingsfit zu machen. Die Klimaticket-Tour steht dann am kommenden Mittwoch (27. April) auf dem Programm. Los geht es um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz. Eineinhalb Stunden später wird dort auch die Zielfahne geschwenkt. Die Route ist während der Ausfahrt autofrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Eine Pause bei der Labestation am Jochen-Rindt-Platz in Reininghaus ist eingeplant. Für Musik sorgt die Antenne Steiermark, Gonzo Renger ist als Moderator wieder dabei. Auch die Spitzensportler Christoph Strasser und Edi Fuchs unterstützen das Grazer CityRadeln wieder und mischen sich unter die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Weitere Touren sind geplant am: 25. Mai, 29. Juni, 20. Juli und 24. August.