47 Touren in zehn Jahren, 21.070 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gemeinsam auf dem Rad auf unterschiedlichsten Routen durch Graz rollten: Das ist die Erfolgsbilanz des beliebten CityRadelns. In den vergangenen beiden Jahren mussten die Touren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die erste für heuer geplante Tour im April fiel dem schlechten Wetter zum Opfer. Nun ist es aber so weit – vorausgesetzt das Wetter spielt diesmal mit. Heute, Mittwoch, lädt die Abteilung für Verkehrsplanung zum ersten CityRadeln 2022.

Start in Richtung Schloss Eggenberg

Los geht es um 18 Uhr am Mariahhilferplatz. Auf der rund 19 Kilometer langen TWINS-Rundfahrt geht es zum Schloss Eggenberg, über Krottendorf zum Zentralfriedhof, bis in den Süden nach Puntigam und Liebenau und schließlich über die Schönaugasse, den Opernring und die Neutorgasse wieder zurück zum Mariahilferplatz.

Die Spitzensportler Christoph Strasser und Edi Fuchs werden Seite an Seite mit den Grazer Hobbysportlern durch die Stadt rollen. Unterwegs sind die Teilnehmer auf Straßen, die kurzzeitig für den Pulk gesperrt werden. Die Tour eignet sich für geübte Radfahrer.

Weitere Touren sind geplant am: 29. Juni, 20. Juli und 24. August.