2010 feierte der Schlagergarten Gloria seine (völlig überlaufene) Premiere im Gastgarten des damaligen Musikgeschäfts und Café "Einklang" (später: "Capperi!", jetzt "Hummel"). Und zwar mit einem Überraschungsact: Tony Wegas, bekannt durch zwei Song-Contest-Auftritte für Österreich ("Zusammen geh'n", "Maria Magdalena", 1992 und 1993). Sein legendärer, gefeierter Auftritt von damals ist beim Schlagergarten-Publikum unvergessen geblieben - weshalb man den Sänger nun zum zehnten Geburtstag wieder zurückholen musste. Das klappte nun kurzfristig leider zwar doch nicht, der großartigen Stimmung im Volksgarten tat das aber keinen Abbruch.

Die Jubiläumsausgabe der großen Park-Sause, die ja schon traditionell den Auftakt zum Lendwirbel bildet, wäre schon 2020 angestanden. Aus bekannten Gründen konnte sie bislang aber nicht gefeiert werden – die letzten Jahre musste man auf andere Formate zurückgreifen. 2020 gab es eine Internet-TV-Show mit Glitzervorhängen, Retro-Mikros und Livebeiträgen – und dem schönen Titel "Schlagerkoller", 2021 begleitete das "Radio Gloria" seine Fans "durch einen Tag voller Sonne im Herzen".

2022 ist es endlich so weit, dass man sich wieder im Volksgarten trifft: "Fassen wir uns an den Händen – zum zehnten Mal zehn Mal so groß", heißt es im Infotext zur Veranstaltung, die für den 30. April angekündigt wurde. Und: "Friede, Freude, Eierkuchen ist zurzeit ein frommer Wunsch – 'Liebe, Liebe, Liebe' bleibt dennoch unser Wahlspruch".

Für ein paar ausgelassene Stunden sorgten auch weitere DJs und Musiker, die den Schlagergarten über die letzten zehn Jahre begleitet haben. Auf der Bühne waren Vesna Petković und ihr Chor SoSamma, Lothar Lässers Union Bar, Kaleidoskop (mit dem Granada-Schlagzeuger Roland Hanslmeier), Shooting Star Resi Reiner und natürlich die Gloria All Stars (Raphael Wressnig, Norbert Wally, Gerald Votava, Franz Lammer, Favela) mit Stargast Michi Ostrowski. Moderiert wurde der bunte Regenbogen von TV-Schauspielerin Martina Poel und Organisator Favela Gold. Für das leibliche Wohl sorgten traditionellerweise die Scherbe, die Eule und diesmal auch das vegane Streetfood von der Flying Kitchen.

Ein großes Anliegen war es den Veranstalterinnen und Veranstaltern auch, keinen Müll zu hinterlassen - wer keine eigenen Müllsäcke und "Taschenbecher" dabei hatte, bekam vor Ort welche. Und: Vor Ort wurde auch für Kinder in und aus der Ukraine gesammelt.

Lendwirbel startet mit vollem Programm

Das Kult-Grätzelfest feiert diesmal wieder mit vollem Programm seine 15. Geburtstagsausgabe in Gassen und auf Plätzen im vierten Bezirk. Am Sonntag gibt es die Aufwärmrunde für den nächsten Quotenhit: Die Frauschaft von Urban Fish Tank rollt auf dem Mariahilferplatz ihre Fleckerlteppiche aus und bittet zum Videodreh fürs Tanzkaraoke. Passanten können von 13 bis 18 Uhr die verrücktesten Schritte und Tanzposen zu ihren Wunschsongs zeigen. Am Samstag, den 7. Mai, läuft das Best-of-Video dann wiederum auf dem Mariahilferplatz: Und die Massen tanzen nach der am 1. Mai gedrehten Videovorlage. Prädikat: Gnadenlos charmant.

Die Woche dazwischen wird sein, wie immer: Wer sich durch das Viertel treiben lässt, wird auf Konzerte, Kunstaktionen, Diskurs- und vielleicht auch Sport- und Bewegungsformate stoßen, die eines eint: Sie sind Teil eines Programms, das viele Ideengeber in Lendwirbel-Netzwerktreffen auf die Beine gestellt haben.

Eines noch: Als Geburtstagsgeschenk öffnet das Kunsthaus zum Wirbel-Jubiläum seinen Innenhof und zeigt im Lendwirbel (Ecke Mariahilferstraße/Kosakengasse) eine Strecke der schönsten Fotos aus 15 Jahren. Und – wie könnte es anders sein – auch diese Bilder stammen aus der Community, die einem offenen Aufruf gefolgt ist.