Während viele in Graz Hotels derzeit pausieren, sperrt das Intercity beim Hauptbahnhof am Freitag neu auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manager Stefan Willensdorfer und sein Team sind bereit. © Juergen Fuchs

Es ist ein Schreckensjahr für den Städtetourismus. Auch die Grazer Hotellerie blutet. Im November-Lockdown, legen etwa die Weitzer-Hotels oder auch Helmut Markos Lend-Hotel gerade wieder eine Pause ein. Derzeit dürfen nur Geschäftsreisende in Beherbergungsbetrieben absteigen. Just in der schwierigen Corona-Lage „feiert“ ein neues Vierstern-Haus der deutschen Kette Intercity am Freitag Eröffnung – und das beim Hotel-Hotspot Hauptbahnhof in unmittelbarer Nähe zu Ibis, „Europa“, dem Daniel, dem „a&o“ oder dem „B&B“ und dem „Drei Raben“ in der Annenstraße.