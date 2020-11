Kleine Zeitung +

Gansl to go Hier kommen Sie trotz Lockdown zum Martinigansl

Am 11. November ist Martini - und auch wenn heuer einiges "Gans" anders ist, sollen Gäste nicht auf ihren Ganslschmaus verzichten - und Wirte ihre Federvögel auch loswerden können. Die Devise heißt also "Gansl to go".