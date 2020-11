Die Gastro-Betriebe lassen sich von Corona nicht unterkriegen: In Graz-Umgebung und Graz sind viele entschlossen, auch diesen Lockdown zu überstehen.

Die Familie Großschedl vom Kramerwirt in Hönigtal. Ab Freitag können vorbestellte Speisen direkt im Gasthaus abgeholt werden © Privat

"Wir haben den ersten Lockdown überstanden, wir schaffen das auch jetzt." Schöckllandhof-Chef Michael Niederleitner sendet von Eggersdorf aus eine Botschaft an alle Wirte der Region. "Haltet zusammen, dann ist das zu schaffen."

Während der Schöckllandhof sieben Tage die Woche auskocht, mit Tageslunchbox und Menus kulinarisch nichts auslässt, springen nach den Grazer Gastronomen (eine Liste finden Sie hier) auch zahlreiche Kollegen aus der Region auf. Wir liefern die Liste der Wirte aus Graz-Umgebung, die Corona trotzen.

Im Osten und Südosten von Graz:

Der Schöckllandhof, Rabnitzstraße 25, 8063 Eggersdorf bei Graz - Lieferung und Abholung 7 Tage die Woche. 0664 2148647

Siegmar Reiss "Heuriger", Volkersdorferstraße 87, 8063 Eggersdorf. Herr Reiss schreibt uns: "Wir stehen für die Abholung von Speisen und für unseren Hofladen weiterhin Samstag und Sonntag von 11:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung." Tel.: 0664 / 56 66 895

Seecafe Wellwelt Kumberg: Ab 3. November 2020 täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr, Speisen- und Getränkeabholung -Backhendl, Schnitzel, Suppen, Pommes, Süßes ... und vieles mehr. Von 7. bis 11. November Ganslessen. Tel. 03132-3170 anrufen oder den Webshop besuchen: bestellung.seecafe-kumberg.at. Den ganzen November bei Abholung 10 Prozent ermäßigt.

Der Kramerwirt in Hönigtal (Kainbach) sperrt mit 3. November zu - aber nur kurz. Denn bald schön können dort Speisen geordert und abgeholt werden, und zwar jeden Freitag, Samstag und Sonntag (je 11.30 bis 14.30 Uhr). Es wird eine kleinere, wechselnde Speisekarte geben. Infos: Tel. (03133) 2503 bzw. www.grossschedl.at.

Im Hügellandhof auf der Schemmerlhöhe bei Vasoldsberg kann man samstags und sonntags Speisen abholen. Infos unter Tel. (03133) 2201 bzw. www.huegellandhof.eu

Marktstube Heidi, Hauptstraße 72a, 8301 Laßnitzhöhe: Bestellungen jederzeit unter 0676-48 144 00. Abholung der Speisen von Montag bis Samstag, Abholzeit sowie evt. Zustellung auf Anfrage!

Don Camillo Hart bei Graz, Abholung und Bestellung, Pachern Hauptstraße 95, 0316/49 30 30.

Im Raabahof in Raaba kann man täglich von 11 bis 15 Uhr Speisen abholen. "Im näheren Umkreis ist auch eine Zustellung möglich", erklärt die Wirtefamilie Eder. Infos: Tel. (0316) 40 23 49 bzw. www.raabahof-ederer.at.

Im benachbarten Genusswerk im Industriepark Raaba können wochentags zwischen 11 und 13.30 Uhr Gerichte abgeholt werden. "Wichtig wäre eine Vorbestellung, entweder am Vortag oder am selben Tag bis 9 Uhr", erklärt Standortleiterin Alexandre Gugimeier. Wobei sie betont, dass niemand abgewiesen werde, Das Cafe Raabarrista wird vorübergehend geschlossen. Infos: Tel. 0664-155 72 64 bzw. www.das-genusswerk.at.

Im Süden und Südwesten von Graz:

Das Restaurant Ferdls in Seiersberg-Pirka (Erzherzog Johann-Straße 84) wird für die Gäste und Freunde des Hauses ab Montag, 9.11.2020 täglich (Mo-So) 11-20 Uhr traditionelle Hausmannskost und Martinigansl auskochen. Bestellungen unter 0316-28 10 20 oder auch auf Mjam.net und Lieferando.at - zum nach Hause liefern lassen oder vor Ort abholen. www.ferdls.at

Don Camillo: Abholung und Bestellung, Feldkirchner Straße 87, 8055 Seiersberg, 0316/29 26 96.

Das Traditionshaus Urdlwirt in Premstätten bietet ebenfalls seine Speisen zum Abholen an, und zwar von Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr. Anmeldung unter 03136/53 185 oder per Mail office@urdlwirt.at

Das Gasthaus Kager in Kalsdorf, Hauptstraße 338, bietet auch Lieferservice (Mo und Mi-Fr 11 bis 14, 17 bis 20 Uhr, So 11 bis 15 Uhr), Tel. 03135 52 0 28.

Im Restaurant Leo in Kalsdorf startet am 3. November - wie auch schon beim ersten Lockdown im Frühjahr - der Gourmet-Drive-In. Fahrzeuglenker können beim Lokal vorfahren, dort werden die vorbestellten Speisen kontaktlos übergeben. Einen Abholservice gibt es ab sofort täglich zwischen 11.30 und 19.30 Uhr, wochentags werden auch zwei Mittagsmenüs angeboten. „Wir haben unsere Speisekarte umgestellt, alles ist online. Wir sind bereit“, heißt es im Lokal von Franz Josef Fuchs und Thomas Pail. Optimistischer Nachsatz: „Alle Angestellten bleiben erhalten.“ Info : Tel. (03135) 53 770 bzw. www.dasleo.cc

Das Leo in Kalsdorf © Das Leo

Im Norden und Nordwesten von Graz:

Der Alpengarten Rannach, Rannachstraße 176, Stattegg, Graz Nord, frisch gekochte Hausmannskost wie Schweinsbraten, Tafelspitz und Hirschragout zur Abholung oder per Lieferung an. Tel. 0316 69 37 44.

Auch beim Höchwirt in Weinitzen können Speisen abgeholt werden, und zwar jeden Freitag, Samstag und Sonntag (je 11.30 bis 15.30 Uhr). Es gibt eine kleinere Speisekarte und bis Mitte November auch Martinigansl. Vorbestellung telefonisch, per SMS oder Whatsapp spätestens am Vortag unter 0664/54 31 552.

Das Café-Restaurant FINO in der Rinneggerstraße 28 (Weinitzen) bitetet Speisen zum Abholen (Mo-So 12-18 Uhr) unter Tel. 0660 / 810 49 97.

Im Restaurant/Pizzeria Cuuk in Gratwein-Straßengel (Grazer Straße 45) gibt es auch jetzt die gewohnte Vielfalt: Fleisch, vegetarisch und vegan. Bestellungen werden online entgegengenommen oder telefonisch unter 03124/51 112. Abholservice Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Der Tischlerwirt in Weinitzen kocht jeweils Freitag, Samstag und Sonntag (je 10 bis 20 Uhr) aus. Infos: Tel. (03132) 2230 bzw. www.tischlerwirt-weinitzen.at

Gasthaus Höfer, Gschnaidt 3, 8153 Gschnaidt, Tel.: (03149) 2225

Trattnerhof Semriach, Unterer Windhof 18, Tel. (03127) 80 960, www.trattnerhof.at.

Gasthaus Häuserl im Wald, Schöneggstrasse 1, Semriach, kocht auf Abholung: Freitag Samstag und Sonntag von 11.30 bis 15 Uhr. Lieferung im Gemeindegebiet von Semriach, Tel. 0664-430 4445

Babsi’s Knusperhütte in Gratkorn, Harterstraße 22, bietet ebenfalls Speisen zum Abholen. Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr. Telefonische Vorstellungen unter 0664-19 616 10

Das Lokal Monte Vino in Übelbach, Badergasse 100, bietet ein Liefer- und Abholservice von Freitag bis Sonntag ab 11.30 bis 19.00 Uhr. Liefergebiet: Übelbach, Neuhof bis Himberg. Unsere wöchentlich wechselnde Speisekarte ist auf den sozialen Medien abrufbar (Facebook, Instagram).

Der Gasthof "Altes Hammerherrenhaus", Vormarktstr. 1, Übelbach, bietet Abholservice mit wöchentlich wechselnden Speisen an, vor allem die bekannten Backhendl. Dieses Wochenende 7. + 8. 11. und nächstes 14. + 15. 11 . 2020 auch Martinigansl, Bestellung bis Freitag 6. 11. Bestellungen unter Tel. 0676-51 91 356, auch per Whatsapp.

Gasthof Brauhaus Grossauer, Alter Markt 71, 8124 Übelbach. Auslieferung und Abholung nach Bestellung unter 03125-2205 oder 0664-316 0114, Email: gasthof@brauhaus-grossauer.at

Gasthof Brauhaus Grossauer in Übelbach Foto © KK

Gasthaus Hoaterwirt, Schrems 49, 8130 Frohnleiten. Achtung: Martinigansl ist ein Tag vorher zu bestellen!. Ansonsten gibts Essen samstags und sonntags unter Tel.: (03126) 8225

Don Camillo freut sich auf Abholung und Bestellung: Brucker Straße 2, 8101 Gratkorn, 03124/22 40.

Auch der Hoaterwirt in Schrems gibt nicht auf © privat

Im Westen von Graz:

Die Liebocher Stub‘n, Packerstraße 122 in Lieboch, bietet Abholung von Speisen am Wochenende an. Tel. 0677-637 087 26

Der Kirchenwirt Hitzendorf bietet einen Abhol- und Lieferservice: Schnitzel, Kotelette, Gulasch, Backhendl & Co Freitag bis Dienstag von 11.30 bis 14.30 Uhr auf Vorbestellung zum Abholen. Tel. 03137-200 61, www.kirchenwirt-hitzendorf.at