Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kultur-, Event-, Sportszene und die Gastronomie-Branche sind vom neuerlichen Lockdown, der ab 3. November für vier Wochen in Kraft ist, besonders hart getroffen. Für Lokal besteht wieder ein Betretungsverbot. Viele Wirte aber nützen die Möglichkeit, Speisen für das erlaubte Abhol- und Lieferservice zuzubereiten. Die Soforthilfe der Kleinen Zeitung: Wir präsentieren jene Lokale, bei denen die Küche nicht kalt bleibt. Wirte, die dabei sind können sich melden und werden hier bekanntgegeben. Wie es Julian Pekler, Chef der Burger Factory Graz, stellvertretend für die Branche sagt: "Wir lassen uns nicht unterkriegen!"

Wirte, bitte melden! Gastronomen aus dem Großraum Graz, die ihren Gästen trotz Betretungsverbot Schmankerln zum Abholen anbieten, können sich bei uns unter graz@kleinezeitung.at melden. Wir

werden Lokale, die ihren Gästen trotz der Zwangspause etwas zu bieten haben, dann auf unserer Homepage veröffentlichen.

Gasthäuser und Restaurants in 8010:





Im Freigeist in der Klosterwiesgasse 2 wird es Burger und Co. ab Dienstag zum Bestellen und dieses Mal auch zum Abholen geben. Tel. 0316/81 05 40.

Das Hendl-Eck in der Grabenstraße 12 (Hotel Alter Telegraf) freut sich auf Bestellungen unter Tel. 0316/68 65 58.

Der Ifri-Imbiss am Tegetthoffplatz 1 bietet Kebap, Pizzen etc. jetzt auch zum Abholen (auf Vorbestellung) an: Tel. 0650/635 69 83.

Ach das Gasthaus Lendplatzl (Lendplatz 11, 8020 Graz) tischt sowohl ein Abhol- wie ein Zustellservice auf: Tel. 0316/71 65 67-0 oder gasthaus@lendplatz.at.

Das Ortweinstandl am Ortweinplatz 1a bietet alle Speisen - außer den Tagesmenüs - auch zum Abholen und über Lieferando von Montag bis Freitag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr an. Speisekarte auf der Homepage: www.ortweinstandl.at. Bestellung unter: 0663 06001497.

Das Ankara Grillhaus in der Girardigasse 10 freut sich auf Bestellungen (0664/99501244), auch bei Mjam und Lieferando.

Die Pastaria in der Zinzendorfgasse 32 wird Montag bis Freitag von 11-14 Uhr geöffnet bleiben: Tel. 0316/32 78 56.

Das Team vom Geidorfstandl am Geidorfplatz (Stand 5) bietet von Montag bis Freitag je zwei Menüs (einmal mit Fleisch, einmal vegetarisch) sowie "die Standartspeisekarte". Tel. 0664/391 04 83.

Auch im "Pizzorante Andrea Magri und Daniele Salomoni" in der Brockmanngasse 49 wird weierhin gekocht: danielesalomoni73@gmail.com.

In der Kaiserfeldgasse 19 kann das umfassende Speisenangebot der Lokale La Meskla, Tropicante und Shake Shaka bestellt und bei Bedarf auch abgeholt werden - von Empanadas über hawaiianische Bowls und Quesadillas bis zu Süßspeisen:Tel. 0676/888 76 666 oder mesklasmos@gmail.com.

Die Trattoria Sole in der Petersgasse 116 (Tel. 0316/42 68 26 oder office@solegmbh.at) ist weiterhin für Gäste da: Speisenabholung von Mo bis Fr 11.30-20 Uhr, Zustellung von Mo - Fr von 17-20 Uhr.

Das Eleven in der Kaiserfeldgasse 13 bietet sechs Menüs und elf weitere Speisen auf einer verkleinerten Karte. Tel 0676 7117735 (und via Lieferando).

Das Koshari Time in der Schönaugasse 3 bereitet auch weiter seine Bowls zum Abholen und via MJAM, Liefernado oder eigenen Lieferservice. (Mo-Sa 11- 20 Uhr, So 12 - 20 Uhr), Tel. 0660 666 5559 an.

Das dreizehn bei Gauster, Franziskanerplatz 13 bietet ebenfalls Speisen zum Abholen, Tel. 0316 838567, (Lieferung auch per velofood).

Der Kreuzwirt am Rosenberg in der Saumgasse 39 bietet seine Speisen auch zum Abholen und per Lieferservice. Tel. 0316 67 64 58.

Auch Robert Grossauer in der Gösser hält die Stellung. Foto © Juergen Fuchs

Das Gösser Bräu, Neutorgasse 48, bietet nebst klassischen Gerichten nun auch einen Mittagsteller zum Abholen und mit Radbotendiensten an, Tel. 0664/3336080.

Das OHO! Restaurant, Joanneumsviertel 6, Abholung von 11 bis 15 Uhr und 17 bis 19:30 Uhr Lieferservice ist in Vorbereitung, Tel: 0660 26 61 056, office@oho-graz.at

Sun Shine Street Food, Münzgrabenstrasse 35 (Kebap, Wraps, Pizza...), nur zum Abholen, Tel. 0699 18264299

Ifri Imbiss am Schönaugürtel 31 bietet ebenfalls (Kebap, Pizza und Co.) zur Vorbestellung und Abholung an. Tel. 0688 60 19 04 55 und 0650 42 14 441.

Das Mur Kebap in der Leonhardstraße 93 hat geöffnet, Speisen können bis 20 Uhr abgeholt danach per Mjam oder Lieferservice bestellt werden, Tel. 0316 31 81 81.

Wirtshaus „Zu den 3 Goldenen Kugeln“, Filiale Heinrichstraße 18, 8010 Graz, Abholung sowie Lieferservice & Mjam, täglich von 11 - 19 Uhr. Tel. 0316 / 36 16 36, www.3goldenekugeln.at/

Das Café Mitte auf dem Freiheitsplatz 2 bietet Gutscheine an, Speisen ab Lokal und per velofood, Tel. 0664 512 85 28.

Auch das Mitte kocht aus. Foto © Jürgen Fuchs

Das Nostalgie Stüberl, Grabenstraße 32, (Mo-Sa 11 bis 21 Uhr) Abholung oder Lieferando, Tel. 0664 9300166. www.nostalgie-stueberl.at

Das Café Cosimo in der Hofgasse 8 hält für Abholung und Lieferung offen, die genauen Zeiten werden erst festgelegt. Tel. 0316 839836

Das Gasthaus zum weißen Kreuz (steirische Küche) Heinrichstraße 67, www.gasthaus-zum-weissen-kreuz.at bietet Abholung vor Ort und Zustellung über Lieferando und Mjam.

Das Beyti Café Kebap am Jakominiplatz 22 sowie das Pamukkale Kebap, Dietrichsteinplatz 1, bieten (von 8 bis 20 Uhr) ein Abholservice an beyti-cafe-kebap.eatbu.com

dean&david kochen weiterhin aus und bieten unsere Speisen und Getränke für Lieferservice und Abholung an. Die Standorte: dean&david Jakoministraße 34, dean&david Shoppingcenter Murpark, dean&david Zinzendorfgasse 30. deandavid.at

Lokale in 8020:

Die Pizzeria Santa Lucia in der Stockergasse 10 nimmt gern Bestellungen unter Tel. 0676/9085256 entgegen.

Bei der Talenteküche in der Reininghausstraße 60 können Menüs ab Dienstag von 11.00 bis 14.30 Uhr abgeholt werden. Man bittet um telefonische Vorbestellung unter 0690/ 40404132, das Telefon sei ab 8 Uhr besetzt (talentekueche.at).

Auch der Kreuzwirt am Annaplatz 2 kocht weiterhin auf: Für Bestellungen bitte unter Tel. 0316 57 44 40.

Die Burger Factory Graz in der Feuerbachgasse 24 sperrt morgen für einen Tag und bietet dann ab Dienstag ihre Burger von 12 bis 20 Uhr zur Abholung. Tel. 0316 715043.

Julian Pekler wird ab Dienstag die Burger Factory fürs Abholservice anwerfen. Foto © KK

Wirtshaus „Zu den 3 Goldenen Kugeln“ (Tel. 0316 71 43 00) und „Granola Company“ (Tel. 0316 77 54 00), am Bahnhofgürtel 89, Abholung sowie Lieferservice & Mjam, täglich von 11 - 19 Uhr. https://www.granola-company.at www.3goldenekugeln.at;

Das Pep in der Alten Poststraße 152 hat erst vor sieben Wochen aufgesperrt und bleibt mit Essen zum Abholen und per Lieferservice am Markt, pep-graz.at, Tel. 0676 40 89 470.

Das Gasthaus Hofstätter, Kalvarienbergstrasse 59, bietet Essenabholung von Dienstag bis Samstag 11 bis 19 Uhr, sonntags bis 15 Uhr an. Tel. 0316 68 53 04

Lokale in 8043:

"Wienerwirt für daheim” (Mariatroster Straße 87), Grazer Zustellservice, Bestell-Hotline 0316 377377, oder direkt online über www.wienerwirt.at. täglich!

Lokale in 8045:

Das Café-Restaurant FINO in der Rinneggerstraße 28 (Weinitzen) bitetet Speisen zum Abholen (Mo-So 12-18 Uhr) unter Tel. 0660 / 810 49 97.

Das Don Camillo in der Andritzer Reichsstraße 42b kocht weiterhin auf: Tel. 0316/69 35 80.

Lokale in 8046:

Der Alpengarten Rannach, Rannachstraße 176, Stattegg, Graz Nord, frisch gekochte Hausmannskost wie Schweinsbraten, Tafelspitz und Hirschragout zur Abholung oder per Lieferung an. Tel. 0316 69 37 44.

Das Gasthaus zum Feldwirt, Sankt Veiterstrasse 65, bietet auch ein Betsell- und Abholservice, Tel. 0316 691769.

Lokale in 8052:

Auch das Team vom Hotel Restaurant Lindenwirt in der Peter-Rosegger-Straße 125 (office@lindenwirt.at oder Tel. 0316/181901) bietet ab 3. November täglich einen Abhilservice.

Lokale in 8055:

Im Freigeist im Brauquartier 15 können Burger und Co. bestellt werden. Tel. 0316/24 39 01.

Lokale in 8401

Das Gasthaus Kager in Kalsdorf, Hauptstraße 338, bietet auch Lieferservice (Mo und Mi-Fr 11 bis 14, 17 bis 20 Uhr, So 11 bis 15 Uhr), Tel. 03135 52 0 28.