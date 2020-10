Was bewegt die Millennials? Welchen Herausforderungen muss sich die Generation der Zukunft stellen? Diese Fragen wurden in den "Future Talks" der Kleinen Zeitung und Futter diskutiert. In einem Monat gibt es die nächste Ausgabe!

Die "Future Talks" der Kleinen Zeitung und Futter beschäftigen sich mit den Träumen, Wünschen und Sorgen jener Generation, der die Zukunft gehört. Dabei werden besonders diverse Themen wie mentale Stärke, Nachhaltigkeit und unternehmerische Visionen in ungezwungenem Setting mit Vertreter*innen der Generationen diskutiert.

Das war auch am 29. Oktober so! Den der zweite Talk stand ganz im Zeichen junger, unternehmerischer Talente und Change Maker! Mit an Bord waren Marko Haschej (Initiator & Mentor der globalen Bewegung moonshot pirates) & Ali Mahlodji (Gründer watchado & Autor "Entdecke dein Wofür").

Warum am Boden bleiben, wenn man nach den Sternen greifen kann? Das ist war Motto des Abends!



Marko & Ali helfen jungen Menschen dabei, nach dem Abschluss den für sie richtigen Weg zu finden, sich Ziele zu setzen, die getreu dem Motto think big die persönlichen Visionen miteinbeziehen und dass es nicht nur okay, sondern extrem wichtig ist, Fehler auf seinem Weg zu machen – man muss nur daraus lernen. Im Talk mit Moderator Thomas Cik gaben spannende Eindrücke, wie jeder und jede seinen oder ihren eigenen Weg finden kann.

In einem Monat kehren die Future Talks wieder zurück. Alle Infos sind hier gesammelt: www.futuretalks.at