Internet-Hit The Maskalorian: Starwars-Figur verteilt Masken in Graz

Am Freitag ging es online und sofort ging es in Graz viral: "The Maskalorian", ein coronataugliches Update der Figur "The Mandalorian" aus Star Wars, versorgt in einem Video die Grazerinnen und Grazer mit Mund-Nasen-Schutz.