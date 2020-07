Tanzen mit Registrierung und Abstand: Mit einigen Corona-Änderungen geht die beliebte Reihe am Lendplatz heute Mittwoch in ihr zehntes Jubiläumsjahr.

Silvio Gabriel und Cuba Libre bringen die Lendwiese zum Tanzen © Club Lend

Wegen einer Gewitterwarnung mussten die Veranstalter vor dem Auftakt ins Jubiläumsjahr am Mittwoch zwar zittern, aber der Aufbau lief am Nachmittag dann doch auf Hochtouren. Mit 22. Juli, 18 Uhr, startete am Lendplatz die beliebte Reihe "Latin Live" in ihr 10. Jahr, wie immer mit der Band "Cuba Libre" und Sänger Silvio Gabriel.