Jasmin Hirschmann mit einer Schutzmaske aus Vorhangstoff © KK

Ab Mittwoch wurden sie in den Supermärkten verteilt - weiße, nüchterne Mund-Nasenschutz-Masken, die man zukünftig braucht, um im Supermarkt einzukaufen. Eine Alternative: selbstgemacht Masken aus Stoff, die ebenfalls verwendet werden dürfen. In vielen Haushalten rattern bereits die Nähmaschinen. Facebook, Instagram & Co sind voll mit Fotos von Menschen, die ihre gute Laune trotz Coronakrise nicht verloren haben und selbstgemachte Masken mit Noten, Blümchen oder Comic-Figuren tragen.