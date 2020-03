Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Grazer DJ Patrick Light fordert per Stream mehrmals pro Woche (auch heute Montag!) zum Tanzen auf.

Patrick Light stellt sich vier Mal pro Woche für vier Stunden in sein Heimstudio und spielt Clubmusik - Eintritt frei! © Screenshot

Berliner Clubs wie Berghain und Tresor kämpfen mit der Aktion #UnitedWeStream um ihr Überleben angesichts weggebrochener Umsätze. Aber auch Grazer Clubsound gibt es per Stream zu erleben - mit DJ Patrick Light etwa, den man sonst aus Lokalen wie dem Grazer "Three Monkeys", dem "Rossini" in Gleisdorf oder vom TU-Fest kennt.