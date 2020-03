Facebook

Die älteste KooWo-Bewohnerin ist 80 Jahre, die jüngste wenige Wochen alt. © KooWo

Links? Oder doch rechts? Egal, jede Abzweigung führt zu einer Mischkulanz aus Hingabe und Uneigennützigkeit – an dieser Kreuzung in Eggersdorf bei Graz. Wer in die eine Richtung abbiegt, kommt zu Roswitha und Josef Wimmer: Seit vielen Jahren steckt das Ehepaar Unmengen an Geld, Nerven und schlaflosen Nächten in ihren Skilift.

Und wer die andere Ausfahrt nimmt, steht seit Kurzem vor Häusern, die nicht nur optisch ein Gegenentwurf zu modernen Siedlungen sind: „Kooperatives Wohnen“ (KooWo) bietet Menschen, die nach einem Miteinander suchen, eine Heimat.