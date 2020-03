Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Waren es zuletzt vor allem Thai- oder Vietnam-Lokale, die in der Landeshauptstadt neu aufgesperrt haben, lässt diesen Frühling wieder einmal Südamerika grüßen. Brasilienfans in Graz haben also Grund zu feiern. Beatriz Silva sperrt gemeinsam mit ihren drei Schwestern am Kalvariengürtel 45 das Brasilva auf.