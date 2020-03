Facebook

Zum 6. Mal findet heuer Fine Crime Festival in Graz statt und verwandelt die Stadt zur Krimi-Hochburg ©

In den Krimi-Tagen vom 9. bis 15. März wird die steirische Hauptstadt zum sechsten Mal Tatort des Verbrechens. Bei Lesungen, Workshops und „Mordsgschichten“ über literarische und reale Gräueltaten werden die Besucher des Fine Crime Festivals als verdeckte Ermittler in den Bann des Geschehens hineingezogen. Den ersten Stich verpassen die ultrarauen Punk-Rocker der steirischen Band Anna Absolut mit ihrem Eröffnungskonzert am Montag, um 19 Uhr in der Landesbibliothek. Knallhart weiter macht Wiederholungstäter, Initiator und Kleine Zeitung Redakteur Robert Preis und liest aus seinem neuesten Werk „Der Tod tanzt in Graz“.