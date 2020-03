Kleine Zeitung +

Eva Hebenstreit gründete Onlineshop Der Kragenbär und die Kosmetik aus Korea

Illustratorin Eva Hebenstreit importiert koreanische Kosmetikprodukte - und will die Österreicherinnen von den Vorzügen von Schneckenschleim überzeugen. Am Donnerstag und Freitag lädt sie in Graz zum Popup-Store.