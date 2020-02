Bei einem Benefizkonzert soll der Familie der verstorbenen Grazerin unter die Arme gegriffen werden. Elf KünstlerInnen und Bands treten am 1. März im Grazer Orpheum auf.

Am Tatort erinnern Kerzen an die verstorbene Kerstin W. © Jürgen Fuchs, privat

Auch zwei Wochen nach der Bluttat ist Graz fassungslos: eine junge Frau, zweifache Mutter, bei helllichtem Tag auf der Straße getötet; aus dem Nichts. Kerstin W., die am 5. Februar ihren schweren Verletzungen im Spital erlegen ist, hinterließ ihren Mann und die zwei Kinder Caroline (7) und Maxi (11). Die finanzielle Situation der Familie ist angespannt und der Witwer muss nun nicht nur alleine für die Kinder sorgen, auch für die benötigte Nachmittagsbetreuung und die spätere Ausbildung der beiden wird dringend Geld benötigt.

Neben dem von W.s früherer Chefin eingerichtetem Spendenkonto (die Kontonummer finden Sie weiter unten) wurde nun in Rekordzeit ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt – auf Initiative von Peter Oberwalder, an diesem schrecklichen Tag diensthabender Herzchirurg am LKH Graz, organisiert von Veranstalter Manfred „Cook“ Koch und unterstützt von „Licht ins Dunkel“ Steiermark.

Elf Künstler werden am Sonntag, dem 1. März, im Orpheum Graz für den guten Zweck auftreten. Mit dabei sind die beliebte Showband Egon7, die Volksmusiklegenden Die Edlseer, Singer-Songwriterin Vida Noa, Musicalstar Anja Wendzel („Tanz der Vampire“, „Gala der Musicals“) und Matthias Nebel, Halbfinalist bei „The Voice of Germany“. Dazu gibt es eine große Portion Austropop mit Gernot Pachernigg, den Urgesteinen Westwind und den Coverbands De Zwa und Grenzenlos (S.T.S. Bootleg), und auch der Beat Club rund um ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch sowie die Spielgemeinschaft Schwanberg – St. Peter im Sulmtal stellen sich in den Dienst der guten Sache und verzichten für dieses Konzert auf ihre Gage.

Los geht es am 1. März um 18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), Karten sind ab heute gegen eine Mindestspende von 20 Euro bei oeticket.com und allen üblichen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie direkt bei den Spielstätten Graz erhältlich. Der Erlös geht selbstverständlich zu 100 Prozent an die Familie der Verstorbenen.

So können Sie helfen Spendenkonto für Caroline und Maxi: Steiermärkische Sparkasse, IBAN

AT27 2081 5000 2833 4126 Konzert für Kerstin am Sonntag, 1. März 2020, im Orpheum Graz. Einlass: 17.30 Uhr. Karten sind ab 20. Februar gegen eine Musikspende von 20 Euro erhältlich: oeticket.com und alle üblichen Vorverkaufsstellen. Facebook-Seite "Für Kerstin" Weitere Informationen auch hier