Das ORF-Steiermark-Team ist bereit für den Faschingsumzug der Kleinen Zeitung, der am 25. Februar durch die Grazer Innenstadt führt. In der Promi-Jury ist allerdings noch ein Platz frei - wir suchen Sie!

ORF-Trio Fuchs, Maurer und Prates ist bereit für den Faschingsumzug der Kleinen Zeitung © Jürgen Fuchs

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Schmetterbiene! Für den großen Faschingsumzug der Kleinen Zeitung am 25. Februar in der Grazer Innenstadt – den der ORF Steiermark ab 13.15 Uhr live überträgt – wird Moderatorin Sigrid Maurer zum flatterhaften Two-in-one-Insekt, einer bunten Biene mit Schmetterlingsflügeln. Völlig abgehoben zeigt sich auch Erich Fuchs – er nennt sich „Flying Fox“ und gewandet sich am Faschingsdienstag in eine Rockstar-Kluft, die aufmerksamen Opernredoute-Gästen bereits bekannt vorkommen könnte: Sie war ursprünglich ein KISS-Kostüm aus der Mitternachtsshow. Der Dritte im Bunde, Florian Prates, verdrückt statt Faschingskrapfen lieber eine extragroße Portion Spinat – und verwandelt sich in Popeye. Die Frisur hat schon gepasst, die Megamuskeln waren am Kostüm praktischerweise schon angenäht.