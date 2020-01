In bekanntem Restaurant

Der Koch Michael Hebenstreit wird nun "Culinary Director" © Jürgen Fuchs

Eine saftige Überraschung in zwei Gängen serviert derzeit die Grazer Gastroszene: Zum einen verlässt Michael Hebenstreit das Restaurant "Eckstein". Und zum anderen widmet sich der langjährige Küchenchef des renommierten Lokals am Mehlplatz ab sofort einer völlig neuen Aufgabe in Graz.