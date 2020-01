Das Geschäft an der Ecke Murgasse/Kleine Neutorgasse steht seit Jahren leer. Nun kehrt dort neues Leben ein. Im Mai wird eine Trafik mit großem Zigarrenangebot eröffnet. Indes sperrt Manuela Philippsen ihre Geschenktruhe in der Franziskanergasse zu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anlaufstelle für Zigarrenfreunde: Odil Kroc und Claudia Büttner © KK

Neubeginn an der Ecke Murgasse/Kleine Neutorgasse in Graz. Ein altes Radiogerät in der Auslage und viele gestapelte Schachteln im Inneren des Geschäftslokals lassen dies vermuten: In die Räumlichkeiten, die nach dem Auszug eines Reisebüros seit Jahren leer stehen, kehrt wieder Leben ein. „Ich sammle alte Dinge, aber das Radio ist nur Dekoration. Ich werde hier eine Trafik eröffnen“, verrät Odil Kroc (für alle, die sich beim Umdrehen von Vor- und Nachnamen fragen: Nein, das ist kein Künstlername!), den die Kleine Zeitung als neuen Mieter ausfindig machen konnte.