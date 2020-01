Wegen des Rauchverbots in den Lokalen

Raucherzelt in Graz © Ballguide/Hanschitz

Plastikzelte und Pavillons vor den Lokalen sind zu einem kleinen Phänomen in der Stadt geworden. Seit 1. November gilt das absolute Rauchverbot in der Gastronomie. So manche Wirte setzen seither auf eine kreative Außengestaltung und bauten vor ihren Lokalen Zelte auf. Darin und darunter: Gäste, die windgeschützt, manchmal mit, manchmal ohne wärmespendende Heizstrahler gemütlich rauchen.