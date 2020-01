Facebook

Ein Paradies an Teppichen: Huschang Rohani geht mit 80 Jahren in Pension © Jürgen Fuchs

Die Fakten sind schnell erzählt: „Rohani Teppiche“ schließt sein Geschäft in der Grazer Neubaugasse. Eine Grazer Institution im Teppichhandel wird ab Mitte Februar Geschichte sein. Das Unternehmen will sich in Zukunft ganz auf sein Standbein in Feldbach konzentrieren. Im dortigen Schloss Kornberg war man die letzten vier Jahrzehnte siebeneinhalb Monate im Jahr mit „Europas größter Teppichausstellung“ vertreten. Die vierzigste Ausstellung in den historischen Mauern liegt nun ganz in der Hand der jüngeren Generation. „Ich werde heuer 80 Jahre alt, jetzt sind meine Söhne am Zug“, erklärt Seniorchef Huschang Rohani.