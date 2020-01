Seit Donnerstag hat das Dorotheum am Jakominiplatz den Verkauf eingestellt. Antiquitätenliebhaber müssen sich aber keine Sorgen machen: Am 7. Jänner eröffnet der provisorische Ersatzstandort in der Radetzkystraße.

Noch erstrahlt der Jakominiplatz 8 in altem „Glanz“ aus 1969 © Jürgen Fuchs

Der Grund für den vorläufigen Umzug sind Bauarbeiten am Gebäude. In den Stockwerken über dem Dorotheum entsteht nämlich ein Hotel der deutschen Kette Motel One. Mit dem Bau soll in den nächsten Monaten begonnen werden, heißt vom Hotelkonzern.