Gastro"Eisperle" eröffnet 2020 neuen Standort

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marianne Leyacker-Schatzl freut sich bald über ihre dritte Filiale © Eisperle

Diese Nachrichten schmecken Naschkatzen: die "Eisperle" will 2020 weiter expandieren. Das vegane Grazer Eisgeschäft von Marianne Leyacker-Schatzl eröffnete seine erste Filiale erst 2017 in der Kaiserfeldgasse 22. In diesem Sommer wurde dort auch ein Gastgarten geschaffen - und Anfang September wurde dann ein zweiter Standort des Geschäfts in der Conrad-von-Hötzendorfstraße 55 eröffnet. Bereits damals ließ Leyacker-Schatzl anmerken, dass die Suche nach einem dritten Standort laufe.