Heute und morgen wird im Grazer "Kottulinsky" gefeiert © KK

Ich hätte gerne einen Klub wie in London oder New York“, dachte sich Wolfgang Nusshold, „wo mehr geboten wird, als man es in Graz gewohnt ist. Einen Klub, vor dem die Leute Schlange stehen.“ Als der Immobilienentwickler vor mehr als zehn Jahren diesen Plan hatte, schüttelten nicht wenige den Kopf.